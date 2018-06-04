В Петербурге из офиса гидрогенерирующей компании исчезли почти 4,5 млн

Сейф в бизнес-центре на Васильевском острове в Петербурге оказался недостаточно надёжным местом для хранения миллионов. Владелец пропавших денег привлек к поискам полицию.

Как стало известно «Фонтанке», денег недосчитался заместитель генерального директора управляющей гидрогенерирующей компании. 3 июня он заметил пропажу без малого 4,5 миллиона рублей, которые хранились в офисе в бизнес-центре «Урал Плаза» на Уральской улице. Защитой служил только металлический сейф – камерами и сигнализацией помещение не оборудовано. К пяти часам вечера воскресенья сейф был вскрыт и пуст.

Проводится проверка.