Финский президент о политике России: Казак берёт всё, что плохо лежит

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью Financial Times рассказал, что мировая политика даётся Евросоюзу тяжело, поскольку приходится жить во времена лидеров крупных стран. По словам Ниинистё, глобальная политика персонализирована и её контролируют Владимир Путин в России, Дональд Трамп в США и Си Цзиньпин в Китае.

«Трудно занять место на столе, потому что он зарезервирован для больших и сильных», – рассуждает Ниинистё.

Глава Финляндии обеспокоен выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий, который предполагал ограничение ядерных разработок Ирана за отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер со стороны Вашингтона и Евросоюза. Это «открывает окно» для России, чтобы приблизиться к Европе, и это неудача для Запада, считает Ниинистё.

В двусторонних отношениях Россия не вызывает большой озабоченности у финского президента. Он считает, что при переговорах с Москвой важно сочетать решимость и уважение.

«Казак берёт всё, что плохо лежит, поэтому у вас должна быть чёткая позиция и выражать её нужно ясно», – заявил Ниинистё. При этом он отметил, что Путин «не забывает своих друзей, если относиться к нему с уважением».

Позиция Финляндии по НАТО остаётся прежней: по словам президента, «лучше держать карту НАТО в руках, чем играть», то есть республика оставляет открытым вопрос членства в Североатлантическом альянсе. «Финны его [вступление] в НАТО не поддерживают, и я финн», – сказал Ниинистё, напомнив, что 75% готовы защищать свою страну, тогда как, например, в Германии этот показатель составляет всего 16%.

Охладить накал в мировой политике, по мнению финского президента, вероятно, сможет саммит восьми стран, включая США и Россию, который Финляндия готовит как нынешний председатель Арктического совета. Потепление отношений России и ЕС он также видит в связи с недавней встречей Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи.