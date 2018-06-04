На одной из развязок на юго-западе КАД закроют съезды
В Петербурге предстоящей ночью закроют сразу четыре съезда на развязке КАД с автодорогой Ольгино – Симоногонт (99-й километр внутреннего кольца, 42-й километр внешнего кольца).
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 часов 4 июня до 2 часов 5 июня будут полностью перекрыты:
- съезд с внутреннего кольца в Санкт-Петербург;
- заезд из Санкт-Петербурга на внутреннее кольцо.
С 2 часов до 6 часов 5 июня закроют:
- съезд с внешнего кольца в Ленинградскую область;
- заезд на внешнее кольцо из Ленинградской области.
Причиной вводимых ограничений, как и прежде, являются работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения, которые проводит ООО СПК «Зелёный город».
Упрдор приносит извинения за временные неудобства и просит обращать внимание на сообщения на информационных табло и на знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.