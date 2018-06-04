На одной из развязок на юго-западе КАД закроют съезды

В Петербурге предстоящей ночью закроют сразу четыре съезда на развязке КАД с автодорогой Ольгино – Симоногонт (99-й километр внутреннего кольца, 42-й километр внешнего кольца).

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 часов 4 июня до 2 часов 5 июня будут полностью перекрыты:

съезд с внутреннего кольца в Санкт-Петербург;

заезд из Санкт-Петербурга на внутреннее кольцо.

С 2 часов до 6 часов 5 июня закроют:

съезд с внешнего кольца в Ленинградскую область;

заезд на внешнее кольцо из Ленинградской области.

Причиной вводимых ограничений, как и прежде, являются работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения, которые проводит ООО СПК «Зелёный город».

Упрдор приносит извинения за временные неудобства и просит обращать внимание на сообщения на информационных табло и на знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.