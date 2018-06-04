Счётной палате дадут больше полномочий для проверки расходов в регионах

Полномочия Счетной палаты и Министерства финансов на проверку расходов в российских регионах будут расширены. Поправки в Бюджетный кодекс 4 июня одобрило правительство.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на источник газеты «Ведомости», поправки наделяют Счетную палату и Федеральное казначейство правом контролировать исполнение региональными властями всех законов о расходах местных бюджетов, в том числе законов об адресной социальной помощи.

Источник издания отмечает, что сейчас «многие виды нарушения законов и иных нормативных актов, которые наносят госбюджету финансовый ущерб, не считаются нарушением бюджетного законодательства, а поэтому контрольные органы не могут с ними бороться».

Также будет расширен контроль Счетной палаты и казначейства за расходованием межбюджетных трансфертов, в том числе за тем, как муниципалитеты тратят деньги, поступающие регионам из федерального бюджета.

Поправки прошли согласование в министерствах и ведомствах и планируются к внесению в Госдуму. Они могут быть приняты в июле и начнут действовать с 2019 года, отмечает издание.

22 мая Госдума назначила бывшего министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина председателем Счетной палаты России.