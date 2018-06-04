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04.06.2018 10:14

Малышу срочно нужна операция

Двухгодовалый Ильсур родился с редкой и смертельно опасной патологией – синдромом короткой кишки. Значительная часть кишечника не участвует в пищеварении и организму катастрофически не хватает питательных веществ. Всё питание он получает через вену. Ребёнок живёт только с помощью капельниц и медикаментов. Малышу срочно требуется операция. В России её могут провести лишь спустя какое-то время, но в Германии готовы сделать немедленно. Только для этого нужно более 15 миллионов рублей.
Малышу срочно нужна операция

Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на обследование и операцию.

Гибадуллин Ильсур, 2 года

Диагноз: синдром короткой кишки

Требуется операция. Стоимость 15 120 000 рублей.

Беременность протекала без осложнений. Все анализы и УЗИ были идеальны. 8 февраля 2016 года родился Ильсур и сразу же попал в реанимацию. На следующий день малыша должны были принести на кормление. Время шло, а ребёнка всё не приносили. Мама уже начинала нервничать.

«Лежу, жду, почему-то все забегались. Сердцем я сразу почувствовала – что-то не так с моим ребёнком. В 11:00 часов дня сказали, что у малыша непроходимость кишечника. Я была в ужасе!», – вспоминает мама Ильсура Гульназ. В этот же день кроху прооперировали. Неимоверным трудом хирургам удалось сохранить 2 см тощей кишки и 2 см подвздошной кишки, толстую кишку и илеоцекальный угол сохранили полностью.

«Прогнозы были очень плохие, но я взяла себя в руки и начала вместе с сыном бороться за его жизнь. Месяц малыш лежал в реанимации, я там и дала ему имя Ильсур. В татарском языке это имя означает "герой родины". Он и есть маленький герой…», – рассказывает Гульназ.

В больнице малыша кормили внутривенно, так он получал глюкозу, аминокислоты и жиры, а через инфузомат и зонд кормили энтерально, по 2 мл через каждые 2-3 часа. Постепенно ребёнок стал усваивать еду. Состояние стабилизировалось, и Ильсура перевели в отделение хирургии новорожденных. В больнице мама с ребёнком пролежали 4 месяца. В это время с рабочим визитом в РДКБ был профессор Вессель из Германии. Он осмотрел малыша и сказал: «Ребёнок будет жить».

Но для поддержания жизни необходимо было обучиться к домашнему парентеральному питанию. «Тогда я, конечно же, не понимала, что это такое. Но у меня появилась надежда! Спасибо хирургам за моего сына. И днём, и ночью, когда становилось сыну плохо, они всегда был рядом, всё делали для нас», – говорит мама малыша.

После выписки в районную больницу Ильсуру стало гораздо хуже. Малыш снова оказался в реанимации. Две недели состояние ребёнка оставалось критическим. Мама написала письмо в Москву, где мальчика полностью обследовали, поставили венозный катетер, скорректировали энтеральное и парентеральное питание.

«Я сама прошла обучение домашнему парентеральному питанию. В Москве я обращалась за помощью в фонды, потому что питание очень дорогое. Один благотворительный фонд оплатил нам питание. В итоге, мы 10 месяцев пролежали в больницах. Сейчас мы каждые 2-3 месяца летаем в Москву на плановое обследование. Ребёнок растёт, просит больше еды, но ему нельзя. Когда старшие братья и сёстры едят что-то вкусненькое, сидит в сторонке и тихонько наблюдает, а на глазах слезинки. Сердце разрывается, когда я смотрю на него в такие моменты», – делится Гульназ.

После очередного посещения московских врачей выяснилось, что кишка расширена. Нужна операция. В Германии в Мангейме уже много лет профессор Вессель спасает детей с подобными патологиями. Мама связалась с клиникой, отправила все выписки и снимки. Ответ пришел: «Операция нужна, но сначала необходимо провести полное обследование». Также пришел счёт на обследование и последующую операцию – 200 000 евро или 15 120 000 рублей. Сумма для многодетной мамы совершенно неподъемная. Подобные операции делают в России в более позднем возрасте, а Ильсуру она требуется срочно.

Помочь Ильсуру можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша»: http://www.aleshafond.ru/children/gibadullin-ilsur/?utm_source=fontanka&utm_medium=fontanka&utm_campaign=gibadulin.

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в Cбербанке

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Гибадуллина Ильсура"


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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