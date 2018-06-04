Беспилотникам в Калифорнии разрешили возить пассажиров, но только бесплатно

Власти штата Калифорния официально начали выдавать разрешения тестовым беспилотным автомобилям перевозить пассажиров, то есть работать такси, сообщает сайт Gizmodo.

Причем это не один вид разрешений, а два разных: для автомобилей с водителем-испытателем и для полностью автономных. Бюрократия – она и в Америке бюрократия, и для того, чтобы получить заветную лицензию на перевозку пассажиров, надо пройти две отдельные процедуры в разных департаментах. В одном департаменте (DMV) получить лицензию на испытания беспилотников, а затем в другом (CPUC) — уже разрешение на перевозку.

Но тут таится небольшой сюрприз от «разрешителей». Перевозить-то пассажиров можно, но вот брать за это деньги нельзя. Ведь получается, что пассажиры становятся как бы испытателями новой технологии, добровольцами, и по идее это им должны доплачивать. «Таким образом мы покажем, что тест-программа отличается от обычных перевозок», — заявила Лиана Рандольф, глава California Public Utulity Comission, которая, собственно, и приняла решение о допуске пассажиров в тестовые беспилотники.

Калифорния — самое популярное место для тестирования беспилотников. Уже почти десяток компаний испытывают там свои технологии. Во-первых, это удобно, поскольку именно тут расположены их штаб-квартиры и исследовательские центры, а во-вторых, власти штата одними из первых разрешили тесты автономных автомобилей на дорогах общего пользования и вообще весьма лояльно относятся к технологическим новшествам. Что неудивительно, поскольку именно тут расположена та самая Кремниевая долина, где все эти технологии и рождаются. Tesla, Waymo, Lyft, Cruise Automation — вот только несколько компаний, серьезно занимающихся беспилотниками.

Однако, судя по всему, процедура выдачи лицензии на перевозку пассажиров не всем компаниям пришлась по душе. Пока что заявку на получение разрешения подала лишь одна из них. Название этой компании не разглашается.