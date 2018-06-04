NYT: Facebook передала личные данные пользователей производителям смартфонов

Администрация социальной сети Facebook предоставила личные данные своих пользователей и их друзей крупнейшим производителям смартфонов и другой электронной техники, утверждает газета The New York Times.

По данным издания, в течение десяти лет соцсеть заключила договоры не менее чем с 60 производителями смартфонов и других устройств. Соглашения, как уверяет газета, в том числе действуют между компанией Марка Цукерберга и Apple, Microsoft, Amazon и Samsung.

Существующие договоры, отмечает СМИ, ставят под сомнение соблюдение компанией правил защиты данных пользователей.

Ранее стало известно, что основатель Facebook Марк Цукерберг может выступить как эксперт перед российскими сенаторами. Соответствующее приглашение ему планирует направить Совет Федерации.

Напомним, Facebook оказалась в центре громкого скандала после публикации той же New York Times о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн пользователей. Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в его компании будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.