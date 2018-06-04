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04.06.2018 09:55

Девяткино затормозило колесо. В целом дороги Петербурга удивляют

Загруженность дорог Петербурга утром 4 июня ниже нормы – 4 балла по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток 5 – 6.

Сервис «Яндекс.Пробки» пока не прислал ни одного сообщения о пробке, зато почти десяток – о «неожиданно свободном» движении: на Приморском, Ленинском, Стачек, Московском, Гражданском, Маршала Жукова, Литейном и Загородном, Культуры и Тихорецком проспектах, на Кубинской улице и Митрофаньевском шоссе.

Проблемные («красные») участки на «Яндекс.Картах» это Петрозаводское, Пулковское и Московское шоссе, Народная улица, Выборгское шоссе, участки набережных Невы и пр.

Девяткино затормозило колесо. В целом дороги Петербурга удивляют

Плотный затор образовался при въезде в муринский тоннель с Токсовского шоссе (на Центральной улице). «Перекрыт въезд в туннель на Девяткино. У «Доджа» оторвало колесо», – сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Регулировщик-строитель взял всё на контроль и помогает», – отмечают в комментариях.

 

 


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