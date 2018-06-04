СМИ: Приставы насчитали у россиян долгов на 4 триллиона

Россияне должны четыре триллиона рублей по исполнительным листам по состоянию на первый квартал 2018 года. Половина из них приходится на полученные населением займы. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на «Известия», рост задолженности за год составил около 5 процентов. В первом квартале 2017 года взысканию подлежали 3,8 триллиона рублей. Больше всего исполнительных производств приставы возбудили по постановлениям Госавтоинспекции.

По данным ЦБ, в первые три месяца с начала года розничное кредитование продолжило расти. Уровень просроченной задолженности снижается, и она концентрируется в сегменте «старых» займов, отмечает регулятор.

По состоянию на 1 апреля текущего года россияне были должны банкам 12,6 триллиона рублей, из них 0,8 триллиона рублей — это просроченная задолженность перед действующими банками, отмечают эксперты. Оставшийся триллион рублей приходится на долги перед ликвидируемыми банками (Татфондбанком, Связным банком и другими), а также на ссуды, переуступленные коллекторам.

По данным ФССП, число россиян, которым ограничено право выезда из России из-за долгов, в конце мая достигло рекорда — 2,3 миллиона человек.

В 2017 году приставы списали у россиян 2,2 триллиона рублей безнадежных долгов. По сравнению с 2016 годом эта сумма увеличилась на 300 миллионов — это объяснили увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году.