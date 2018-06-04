Еще
12:25 04.06.2018
Пришлите свою новость!
12:24
С 4 июня авиадебоширов начинают вносить в «черные списки»
12:20
Том Круз надел маску и прыгнул с самолета
12:16
«Мост глупости» заковали в цепи
12:09
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля
12:05
Похитители убитого петербургского юриста попались на пути из России
12:04
ОСК хочет договориться с «лояльными французами», чтобы заменить санкционное ПО
11:53
FIFА «декоммунизировала» Спасскую башню Кремля
11:45
ОСК войдёт в инновационный консорциум петербургского Политеха
11:23
Ротшильды помогут компании Дерипаски уйти от санкций
11:19
Девочка разбилась при падении с высоты на Ленинском
11:16
В Петербурге началось формирование программы инновационного развития ОСК
11:11
Петербург теряет туристический логотип: Смольный расторг контракт со студией Артемия Лебедева
11:10
Производители парфюмерии просят не маркировать их продукцию
11:05
Россия не вошла в десятку стран с худшими дорогами. Но и не догнала Бенин
10:47
Финский президент о политике России: Казак берёт всё, что плохо лежит
10:43
СМИ: В Крым летом улетит на полмиллиона меньше пассажиров
10:38
Над Петербургом заметили неопознанный летающий объект
10:28
В Петербурге из офиса гидрогенерирующей компании исчезли почти 4,5 млн
10:24
На одной из развязок на юго-западе КАД закроют съезды
10:13
Счётной палате дадут больше полномочий для проверки расходов в регионах
10:02
NYT: Facebook передала личные данные пользователей производителям смартфонов
09:55
Девяткино затормозило колесо. В целом дороги Петербурга удивляют
09:40
В Петербурге похитители четыре дня держали в плену таксиста, требуя выкуп
09:32
СМИ: Приставы насчитали у россиян долгов на 4 триллиона
09:22
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в Бельгии
09:06
В Петербурге нашли лжетеррориста, обещавшего «взрыв» всей стране
08:58
Ким Чен Ын уволил военную верхушку КНДР
08:45
В Петербурге нашли двух израненных утопленников
08:39
Первую многоразовую ракету в России начнут испытывать через четыре года
08:30
В Красноярске ФСБ задержала вербовщиков международных террористов
08:14
В Волгоградской области рухнул легмоторный самолёт
08:05
В Гватемале 25 человек погибли в результате извержения вулкана
01:15
The Kills рассыпет пепел на лёд
00:05
Пожар в «Монрепо» потушили
03/06
Задержанную у суда с флагом Украины арестовали на 15 суток, она объявила голодовку
03/06
В отставку уйдет замминистра культуры, ответственный за театр
03/06
В тренерский штаб Сергея Семака войдут Александр Низелик и Мария Бурова
03/06
Жителя Рыбацкого порезал неизвестный, выпрыгнувший из лифта
03/06
Желтая Škoda подбила байкера на Испытателей
03/06
Петербург остался без «Интермузея»
03/06
Видеоблогер Николай Соболев заявил об избиении. Полиция Петербурга не подтверждает
03/06
На Маршала Блюхера женщина и ребёнок погибли при падении с 23 этажа
03/06
Спасать «Монрепо» отправился пожарный поезд
03/06
В «Монрепо» тушат четыре гектара леса
03/06
Стрелявший в соборе Берлина полицейский усмирял дебошира
03/06
В кафедральном соборе Берлина полицейский открыл стрельбу: есть раненые
03/06
Пока Вышинский под арестом, его квартиру в Киеве обокрали
03/06
Петербургские канатоходцы вернулись на Крюков канал
03/06
Указатели в никуда: прогулка по Коломне может превратиться в квест для туристов
03/06
Очевидцы: в Юнтоловке массово гибнет рыба
03/06
В СБУ заявили, что не вербовали журналистку, а сорвали задание «за большие деньги»
03/06
Рабочая неделя в Петербурге начнется со штормового ветра. В области - оранжевый уровень опасности
03/06
Спасатели тушат лесной пожар в выборгском парке «Монрепо»
03/06
Шестеро зенитовцев вошли в сборную России на ЧМ-2018
03/06
Пожар у Цимбалинского моста локализовали
03/06
СМИ: Британские власти проверяют источники дохода более сотни состоятельных россиян
03/06
Петербуржцы собирают нарушения желтого «Хаммера»
03/06
Пожар у Цимбалинского моста тушат по повышенному рангу сложности
03/06
Российская фармкомпания впервые по суду получила патент на аналог лекарства из США
03/06
В МИД России возмутились попыткой СБУ завербовать корреспондентку РИА Новости
03/06
В небе над Ленобластью заметили гало
03/06
Сын Рогозина назвал решаемой задачей возобновление производства «Русланов» в РФ
03/06
В Петербурге ищут телефонного террориста, угрожавшего Путину, Смольному и полиции Центрального района
03/06
Под Яхтенным мостом нашли утопленника
03/06
У Петропавловки ребенка сбили на пешеходном переходе
03/06
Приморский проспект украсили к мундиалю перевёрнутыми растяжками
03/06
В Дагестане ликвидирован боевик
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
04.06.2018 09:32

СМИ: Приставы насчитали у россиян долгов на 4 триллиона

Россияне должны четыре триллиона рублей по исполнительным листам по состоянию на первый квартал 2018 года. Половина из них приходится на полученные населением займы. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на «Известия», рост задолженности за год составил около 5 процентов. В первом квартале 2017 года взысканию подлежали 3,8 триллиона рублей. Больше всего исполнительных производств приставы возбудили по постановлениям Госавтоинспекции.

По данным ЦБ, в первые три месяца с начала года розничное кредитование продолжило расти. Уровень просроченной задолженности снижается, и она концентрируется в сегменте «старых» займов, отмечает регулятор.

По состоянию на 1 апреля текущего года россияне были должны банкам 12,6 триллиона рублей, из них 0,8 триллиона рублей — это просроченная задолженность перед действующими банками, отмечают эксперты. Оставшийся триллион рублей приходится на долги перед ликвидируемыми банками (Татфондбанком, Связным банком и другими), а также на ссуды, переуступленные коллекторам.

По данным ФССП, число россиян, которым ограничено право выезда из России из-за долгов, в конце мая достигло рекорда — 2,3 миллиона человек.

В 2017 году приставы списали у россиян 2,2 триллиона рублей безнадежных долгов. По сравнению с 2016 годом эта сумма увеличилась на 300 миллионов — это объяснили увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
04.06.2018 11:06

Печать без картриджей: секреты технологии от КЕЙ

Японский бренд «Epson» первым среди крупных производителей вышел на массовый рынок с устройством, где на замену картриджам пришли встроенные контейнеры для чернил. Подробнее о технологии, уже принятой на вооружение многими производителями рассказывает КЕЙ
автор фото Ирина Павлова
02.06.2018 11:49

Ярмарка народных промыслов открылась в Ленэкспо

В Петербурге открылась первая за последние 105 лет выставка народных художественных промыслов и ремесел
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00

О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ

18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
С 4 июня авиадебоширов начинают вносить в «черные списки»
СМИ: Приставы насчитали у россиян долгов на 4 триллиона
Ким Чен Ын уволил военную верхушку КНДР
Пока Вышинский под арестом, его квартиру в Киеве обокрали
В СБУ заявили, что не вербовали журналистку, а сорвали задание «за большие деньги»
СМИ: Британские власти проверяют источники дохода более сотни состоятельных россиян
В МИД России возмутились попыткой СБУ завербовать корреспондентку РИА Новости
Украинский штурмовик пролетел на высоте 10 м над пляжем на Азовском море
Асад заявил о желании встретиться с лидером Северной Кореи
Корреспондент РИА Новости заявила о попытке СБУ завербовать ее
Джоанна Стингрей: У КГБ и ФБР одна школа
След «Наших» в операции СБУ. Как «Фонд современной дипломатии» связан с «заказчиком» убийства Бабченко
«Фонтанка»: один день из жизни
Тетя, купи вампира: Джонни Депп пошел по рукам за деньги
«Святой источник» огня
Как хоронили живого Бабченко
«Нет уж, в морг - значит, в морг»
Иван Грозный убивает: еще семь картин, в которых «все ложь»
Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»
«Из Прибалтики в Петербург не то что жить - учиться не едут»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Спасать «Монрепо» отправился пожарный поезд

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Велосипедисты покорили ЗСД

Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

Новости компаний
Магазин "Кей"
04.06.2018 11:06
Печать без картриджей: секреты технологии от КЕЙ
Японский бренд «Epson» первым среди крупных производителей вышел на массовый рынок с устройством, где на замену картриджам пришли встроенные контейнеры для чернил. Подробнее о технологии, уже принятой на вооружение многими производителями рассказывает КЕЙ
автор фото Ирина Павлова
02.06.2018 11:49
Ярмарка народных промыслов открылась в Ленэкспо
В Петербурге открылась первая за последние 105 лет выставка народных художественных промыслов и ремесел
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
https://pixabay.com
30.05.2018 13:06
С июня у физлиц появится возможность открывать совместные счета в банках
1 июня 2018 года вступят в силу многочисленные поправки в положения Гражданского кодекса, касающиеся договоров в сфере банковской и иной финансовой деятельности
ГК «Эталон»
28.05.2018 17:45
Талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот поздравил петербуржцев с Днем города
В минувшее воскресенье, 27 мая 2018 года, талисман Группы «Эталон» Рыжий Кот принял участие в праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга. Гуляя по центру Северной столицы, он поздравлял жителей и гостей города.
ГК "КВС"
28.05.2018 16:33
«День соседей КВС» в Ясно.Янино
26 мая в ЖК «Ясно.Янино» прошел первый большой праздник «День соседей КВС» для жителей микрорайона. Дата была выбрана неслучайно – во всех странах мира в последние выходные мая отмечают Международный день соседей
Компания «Строительный трест»
28.05.2018 13:14
Марафон, танцы, состязания и пантомимы: вместе с компанией «Строительный трест»
В 315-й день рождения Санкт-Петербурга сотрудники компании «Строительный трест» приняли участие в праздничной программе в Парке 300-летия.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
28.05.2018 10:47
«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси
Теперь из Санкт-Петербурга можно улететь в Тбилиси три раза в неделю
Setl City
25.05.2018 18:13
Только два дня в «Петербургской Недвижимости» - скидки на квартиры
«Петербургская Недвижимость» предлагает провести ближайшие выходные с максимальной пользой и выгодой. Только два дня, 26 и 27 мая, во всех офисах продаж при покупке квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Setl City действует дополнительная скидка 50 000 рублей
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.