Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в Бельгии

Вспышка сальмонеллёза зафиксирована в Бельгии. Об этом 4 июня сообщил Роспотребнадзор и попросил российских туристов учитывать эту информацию при планировании поездок.

В ведомстве ссылаются на данные Федерального агентства Бельгии по безопасности пищевых сетей. Вспышка сальмонеллёза произошла в школах и детских садах Фландрии среди детей от четырех до 11 лет.

«Причиной заражения, по предварительному заключению Агентства по здравоохранению и надзору Бельгии, являются инфицированные продукты питания, поставляемые в столовые детских и учебных заведений Фландрии», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По предварительной информации, госпитализированы 60 человек, у 37 из них диагноз подтвердился.

Власти Бельгии считают, что количество зараженных может увеличиться, поскольку «источник заражения и вектор распространения пока не установлены».