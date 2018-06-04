В Петербурге нашли лжетеррориста, обещавшего «взрыв» всей стране

Меньше суток потребовалось полицейским Центрального района Петербурга, чтобы лично познакомиться с телефонным собеседником, предупредившим о взрывчатке в отделе, а заодно и об опасности для всей страны.

Как стало известно «Фонтанке», «террориста Кузнецова» задержали 3 июня. Обещавший масштабные взрывы и не забывший о конкретных объектах и личностях мужчина в части личной информации не соврал: его фамилия действительно оказалась Кузнецов. Следователи полагают, что именно по его ориентировке накануне пришлось искать взрывчатку в Смольном и полиции.

Признание в террористических наклонностях подтверждения не нашло, но уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма мужчина получил.

30-летнего Кузнецова отпустили, ограничив подпиской о невыезде.