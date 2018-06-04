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04.06.2018 08:58

Ким Чен Ын уволил военную верхушку КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил троих представителей высшего военного командования страны.

Как 4 июня передает Lenta.ru со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап, своих постов лишились министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сик, руководитель Генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, а также начальник главного политического управления армии Ким Чон Гак. Их места заняли, соответственно, заместитель министра народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, заместитель начальника генштаба Ли Ен Гиль и экс-председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гиль.

Смена военного руководства страны, вероятно, связана с предстоящей 12 июня в Сингапуре встречи с президентом США Дональдом Трампом. Один из собеседников агентства утверждает, что вышеуказанные генералы выступали против смены политического курса страны, подразумевающей денуклеаризацию Корейского полуострова.

Другой источник в разведывательных структурах говорит об омоложении руководства.

 

Справка:

12 июня в Сингапуре пройдет встреча Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. 24 мая, после взаимных резких заявлений КНДР и США, Трамп объявил об отмене переговоров, но 1 июня сообщил, что они все-таки состоятся.

31 мая Северную Корею посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В Пхеньяне он пообщался с Ким Чен Ыном — это была первая официальная встреча российских властей с нынешним главой КНДР.


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