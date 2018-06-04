Ким Чен Ын уволил военную верхушку КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил троих представителей высшего военного командования страны.

Как 4 июня передает Lenta.ru со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап, своих постов лишились министр народных вооруженных сил КНДР Пак Ен Сик, руководитель Генштаба Корейской народной армии Ли Мен Су, а также начальник главного политического управления армии Ким Чон Гак. Их места заняли, соответственно, заместитель министра народных вооруженных сил Но Гван Чхоль, заместитель начальника генштаба Ли Ен Гиль и экс-председатель пхеньянского комитета Трудовой партии Кореи Ким Су Гиль.

Смена военного руководства страны, вероятно, связана с предстоящей 12 июня в Сингапуре встречи с президентом США Дональдом Трампом. Один из собеседников агентства утверждает, что вышеуказанные генералы выступали против смены политического курса страны, подразумевающей денуклеаризацию Корейского полуострова.

Другой источник в разведывательных структурах говорит об омоложении руководства.