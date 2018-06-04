В Петербурге нашли двух израненных утопленников

Тела двух израненных мужчин вытащили из воды в Петербурге за минувшие сутки. По рекам они плавали не первый день.

Как стало известно «Фонтанке», около полудня 3 июня человеческое тело в Малой Невке заметили рядом с яхт-клубом на Южной дороге, 4. На берег вытащили мужчину не старше сорока лет. На ногах заметили рубленые раны. Причину его смерти, а также срок, который тело находилось в воде, выясняют судмедэксперты.

Восемью часами ранее мужчину на вид того же возраста извлекли из Финского залива. Тело прибило в пятидесяти метрах от дома № 6/1 по Канонерскому острову. У погибшего полностью отсутствовала левая рука, недоставало кисти правой и ступней.

Личности обоих устанавливают полицейские.