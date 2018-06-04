В Красноярске ФСБ задержала вербовщиков международных террористов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Красноярске 11 человек, которые занимались переправкой людей в террористические группы Сирию и Афганистан.

Все задержанные входили в религиозную ячейку, лидер которой установил связь с членами международной террористической организации, передает 4 июня РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Предполагаемый главарь экстремистов – уроженец Киргизии. По предварительной информации, он вербовал своих соотечественников, работавших в Красноярском крае и помогал переправлять их на территории, подконтрольные международным террористам.

Помимо этого, лидеры ячейки пропагандировали терроризм как с помощью видеороликов, так и посредством запрещенной религиозной литературы.

В отношении двоих организаторов возбуждено уголовное дело о «приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии является террористической», и о «содействии террористической деятельности».

Напомним, 24 мая ФСБ задержала в Калининграде восемь выходцев из стран Средней Азии. Всех их подозревают в вербовке в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».