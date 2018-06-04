В Волгоградской области рухнул легмоторный самолёт

Легкомоторный самолет разбился в Волгоградской области утром 4 июня. ЧП произошло в Калачёвском районе.

Самолет упал рядом с населенным пунктом Заря, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости. На борту находился только пилот, он погиб. Сведения о других пострадавших не поступали.

Воздушное судно вспыхнуло в результате удара о землю и полностью сгорело. Обстоятельства происшествия уточняются.

Отметим, что это второй случай крушения самолета в Волгоградской области за последнее время. Так, аналогичный инцидент произошел 27 мая во Фроловском районе.