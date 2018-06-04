В Гватемале 25 человек погибли в результате извержения вулкана

Жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале стали 25 человек. Среди погибших — трое детей.

Как 4 июня сообщает РБК со ссылкой на Reuters, еще 300 человек числятся пострадавшими. Многие из них получили ожоги различной степени. Около 3 тыс. местных жителей пришлось эвакуировать. При этом поисково-спасательная операция была прервана из-за плохой погоды.

Больше других от извержения вулкана пострадала деревня Родео. Потоки лавы протекали по улицам поселения, когда спасатели прибыли для оказания помощи местным жителям. «Река лавы вышла из своих берегов и затронула деревню Родео. Есть пострадавшие, получившие ожоги, и погибшие люди», — говорил представитель местной службы чрезвычайных ситуаций.

Серьезно пострадали еще два населенных пункта — Алотенанго и Сан Мигель лос Лотес.

Из-за извержения вулкана был закрыт расположенный в столице Гватемалы международный аэропорт Ла-Аурора. Сам город находится всего в 40 км от вулкана Фуэго.