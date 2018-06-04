Пожар в «Монрепо» потушили

Пожар в выборгском музее-заповеднике «Монрепо» ликвидирован, сообщили поздно вечером 3 июня в ГУ МЧС по Ленинградской области.

«В 23 часа пожар в районе парка «Монрепо» ликвидирован. В настоящее время продолжаются работы по проливке лесной подстилки», – отметили в пресс-службе.

Напомним, сигнал о возгорании поступил в 13.47. В восьмом часу вечера стало известно, что на место направлен пожарный поезд.

В парке горело 4 га территории. Это уже второе возгорание за выходные: 2 июня огнем была охвачена площадь в 3 га.