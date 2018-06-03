Задержанную у суда с флагом Украины арестовали на 15 суток, она объявила голодовку

Петроградский районный суд Петербурга назначил наказание в виде ареста двоим активистам, задержанным накануне у здания суда с флагом Украины. Решение вынесено 3 июня.

Как рассказала «Фонтанке» активистка Ольга Смирнова, Асана Мумджи признали виновным в организации несогласованного митинга (20.2 ч.2). Он получил девять суток ареста.

Марию Кожеватову отправили в спецприёмник на 15 суток. Её стояние с жёлто-голубым флагом расценили как участие в несогласованной акции. Для Кожеватовой это уже повторное нарушение по статье 20.2 КоАП

«Со вчерашнего дня она держит голодовку в поддержку политзаключенных и в знак протеста против собственного незаконного задержания и ареста», — прокомментировала Смирнова.

2 июня Асан Мумджи, Мария Кожеватова и Ольга Смирнова, вооружившись плакатом на иностранном языке и флагом Украины, пришли поддержать своего соратника Всеволода Нелаева к зданию суда, но сами были задержаны и доставлены в 71-й отдел полиции. Смирнову позже отпустили без составления протокола.

Вчера же Петроградский суд арестовал на 10 суток Нелаева. Его полиция забрала с акции в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова. Однако обвинение ему предъявили за первомайскую демонстрацию с флагами.