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03.06.2018 23:34

В тренерский штаб Сергея Семака войдут Александр Низелик и Мария Бурова

Бывшие члены тренерского штаба башкирского футбольного клуба Александр Низелик и Мария Бурова не будут работать в «Уфе».  Об этом генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов заявил в интервью газете «Спорт-Экспресс» 3 июня.

По информации «Фонтанки», оба специалиста в ближайшем будущем присоединятся к новому главному тренеру Сергею Семаку в «Зените». 

С 2010 по 2017 годы Низелик работал переводчиком Лучано Спаллетти, ассистентом Фабио Капелло в сборной России по футболу, а также тренером в Академии ФК «Зенит». Выпускник классической гимназии присоединился к штабу Семака в январе 2017 года. Мария Бурова почти 10 лет проработала тренером-реабилитологом в московском «Локомотиве» и полтора года – в «Уфе».

Напомним, 29 мая главным тренером ФК «Зенит» был назначен Сергей Семак. 1 июня стало известно, что он хочет вернуть в клуб полузащитника Игоря Денисова, который сейчас выступает за московский «Локомотив».

 


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