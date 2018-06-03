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03.06.2018 22:30

Жителя Рыбацкого порезал неизвестный, выпрыгнувший из лифта

Агрессивный незнакомец с ножом встретил петербуржца в подъезде многоэтажки Невского района. О том, что было дальше, рассказала возлюбленная пострадавшего в социальных сетях вечером 3 июня.

Она предупредила соседей по второму корпусу 18-го дома на Рыбаком проспекте о возможной угрозе. 

«Сегодня на моего молодого человека напал какой-то неадекват, выбежал из лифта и нанес два удара ножом в спину. К счастью, у того нашлись силы убежать», — написала женщина.

В пресс-службе МВД по городу и Ленобласти «Фонтанке» инцидент подтвердили, добавив, что «возник конфликт между двумя мужчинами». Сейчас злоумышленник находится в отделении полиции, а раненый госпитализирован.

 


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