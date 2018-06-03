Желтая Škoda подбила байкера на Испытателей

Мотоциклист пострадал в результате ДТП в Приморском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по городу и области, около половины девятого вечера 3 июня 36-летний мужчина, управляя Škoda Fabia, совершил столкновение с мотоциклистом. 30-летний мотоциклист находится в тяжелом состоянии.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» добавляют: байкер на невысокой скорости ехал по проспекту Сизова. На перекрестке с Испытателей желтая иномарка поворачивала налево и не пропустила мотоциклиста.