Видеоблогер Николай Соболев заявил об избиении. Полиция Петербурга не подтверждает

Популярный видеоблогер Николай Соболев заявил об избиении в Петербурге

Один из самых популярных российских видеоблогеров, Николай Соболев, сообщил, что на него совершено нападение. Об этом петербуржец заявил 3 июня на своей странице «ВКонтакте».

«Вчера вечером, а если быть точным – сегодня ночью на меня было совершено нападение рядом со студией, где я снимаю ролики», – написал он (пунктуация автора – Прим. ред.).

Студия Adini, о которой идет речь, находится на Каменноостровском проспекте. Нападавших, по утверждению близких Соболева, было четверо.

По словам блогера, он находится в больнице, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

«Должны отпустить домой, сейчас описывать подробности времени и желания нет. Чувствую себя стабильно», – добавил он.

Как признает сам Соболев, он собирался нанимать личную охрану, так как у него есть недоброжелатели.

Нападавшие снимали избиение блогера на видео, его выложили в Сеть.

При этом полиция Петербурга не подтверждает факт нападения на Соболева. Пресс-службе ГУ МВД по городу и области неизвестно о подаче блогером заявления в правоохранительные органы Петроградского района.

Соболев – самый высокооплачиваемый блогер РФ, по его же словам. Коллеги по цеху оценивают его ежемесячный доход в 3 млн рублей. Он один из основателей проекта Rakamakafo, автор и ведущий канала, на котором рассказывается об актуальных общественных событиях.