На Маршала Блюхера женщина и ребёнок погибли при падении с 23 этажа

Погибшую женщину и девочку нашли под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Петербурга 3 июня.

Как стало известно «Фонтанке», около пяти вечера к дому №8, корпус 1 по проспекту Маршала Блюхера вызвали полицию: местные жители сообщили, что на общем балконе 23 этажа уже некоторое время ходит незнакомая женщина с маленьким ребенком, ни на какие вопросы не отвечает.

На место выехал наряд, параллельно горожане вызвали сотрудников МЧС. Когда те и другие подъезжали к дому, женщина с младенцем в руках упала. Оба – и мать, и ребенок, которому на днях исполнился год – погибли.

Уже установлены данные женщины. По информации администрации Калининского района, это уроженка Тулы 1992 года рождения. В доме на Маршала Блюхера она не проживала, имея регистрацию в Красногвардейском районе.

Полиция уже нашла мужа погибшей, он общается со следователями и, по информации «Фонтанки», никак случившееся объяснить не может.

По факту случившегося ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "убийство".