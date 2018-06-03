Спасать «Монрепо» отправился пожарный поезд

На борьбу с пожаром в парке «Монрепо» направлен пожарный поезд. Об этом «Фонтанке» вечером 3 июня сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

«К месту тушения направлен пожарный поезд города Выборга ОАО «РЖД»»,- говорится в сообщении ведомства.

Всего к ликвидации горения привлечено 47 человек и 10 единиц техники.

Напомним, площадь возгорания в одном из самых известнейших парков Ленобласти составляет 4 гектара. Это уже второй пожар за выходные. Вчера горело три гектара.

В Ленинградской области введен оранжевый уровень опасности из-за высокой вероятности лесных пожаров.