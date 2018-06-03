В «Монрепо» тушат четыре гектара леса

Борьба с огнём в выборгском парке «Монрепо» продлится до глубокой ночи. Площадь пожара составила четыре гектара. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти 3 июня.

В ликвидации ЧП также задействованы сотрудники «Ленобллеса».

Сигнал о лесном пожаре в «Монрепо» поступил огнеборцам около двух дня. До приезда расчётов с пламенем воевали вручную с помощью вёдер с водой.