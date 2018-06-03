В «Монрепо» тушат четыре гектара леса
Борьба с огнём в выборгском парке «Монрепо» продлится до глубокой ночи. Площадь пожара составила четыре гектара. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти 3 июня.
В ликвидации ЧП также задействованы сотрудники «Ленобллеса».
Сигнал о лесном пожаре в «Монрепо» поступил огнеборцам около двух дня. До приезда расчётов с пламенем воевали вручную с помощью вёдер с водой.
Справка:
Монрепо (фр. Mon Repos — «мой покой», «моё отдохновение») — скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива, в северной части города Выборга. Расцвет Монрепо связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году. По проекту его друга, итальянского архитектора Жозефа Мартинелли, строился деревянный усадебный дом в стиле классицизма, библиотечный флигель и другие помещения.
За два века своей истории парк пришёл к запущенному состоянию. Чтобы уберечь постройки от дальнейшего разрушения, в 1988 году территории присвоили статус музея-заповедника. К тому времени практически все парковые павильоны были разрушены, дренажная система не работала, пруды высохли или превратились в болото.
Крупномасштабную реставрацию парка удалось начать в 2017 году. В ходе неё планируется реконструкция главного усадебного дома и Библиотечного флигеля с приспособлением их под выставочные и лекционные залы, также предполагается воссоздание яблочного сада, комплекса дома садовника с оранжереей и огородным хозяйством. Работы уже вызвали критику местных жителей из-за массовой вырубки деревьев.