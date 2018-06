Стрелявший в соборе Берлина полицейский усмирял дебошира

Раненный в Берлинском кафедральном соборе – дебошир. Открыв стрельбу по его ногам, полицейский хотел усмирить мужчину.

Об этом вечером 3 июня сообщила полиция столицы Германии в своем аккаунте в Twitter:

«В Берлинском кафедральном соборе наш коллега в начале пятого выстрелил в дебошира. Он был ранен в ногу», — говорится в заявлении силовиков.

Ранее СМИ сообщили, что ранение также получил сам полицейский.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen – Infos folgen hier.

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 3 июня 2018 г.