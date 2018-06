В кафедральном соборе Берлина полицейский открыл стрельбу: есть раненые

Берлинский кафедральный собор оцеплен вечером 3 июня из-за стрельбы.

По предварительным данным, которые приводит Twitter столичной полиции Германии, стрельбу из табельного оружия в храме открыл полицейский. Он целился по ногам человека.

Издание Bild добавляет: пострадали два человека, скорее всего, один из них – сам сотрудник правоохранительных органов.

Других подробностей ЧП пока нет.

Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A

— Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) 3 июня 2018 г.