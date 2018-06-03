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Общество
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03.06.2018 18:34

Пока Вышинский под арестом, его квартиру в Киеве обокрали

В Киеве обокрали квартиру главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом 3 июня сообщил его адвокат Андрей Доманский. По его словам, сейчас полиция фиксирует ущерб.

«В Киеве у Кирилла обчистили всю квартиру и перевернули все вверх дном, выдернув ящики с корнем», — подтверждает и жена Вышинского Ирина, ее слова приводит телеканал «Дождь». 

Вышинского задержали в Киеве 15 мая, в тот же день сотрудники Службы безопасности Украины обыскали редакцию агентства. В ведомстве заявили, что обыски связаны с использованием российских СМИ «в гибридной информационной войне против Украины». 

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудников РИА Новости-Украина подозревают в госизмене и что у следствия есть доказательства проведения агентством «проплаченных антиукраинских атак». По данным СБУ, весной 2014 года Вышинский приехал в Крым и участвовал там в пропагандистских акциях, направленных на поддержку присоединения полуострова к России. За это позднее он получил медаль "За возвращение Крыма". 

После этого, считает следствие, журналист «развернул деятельность» в Киеве по поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. При обыске у Вышинского нашли паспорт гражданина России. 

1 июня во время рассмотрения в суде Херсона апелляции на его арест, Вышинский заявил, что решил отказаться от украинского гражданства. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил правовой защиты со стороны консульства и посольства. Суд отклонил апелляцию адвоката Вышинского на решение об аресте, журналист останется под стражей до 13 июля. 


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О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
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