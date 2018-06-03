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03.06.2018 18:03

Указатели в никуда: прогулка по Коломне может превратиться в квест для туристов

Уличные указатели, которые должны сориентировать приехавших в Петербург футбольных болельщиков и туристов, напротив, могут увести гостей города не туда. Читатель «Фонтанки» заметил в Коломне коварные стрелки, которые смотрят совсем в другую сторону. Был ли тут умысел, неизвестно, но установщики ошиблись и с кварталом, и направлением.

Фотографию в редакцию прислал местный житель Денис, прогулявшийся 3 июня по улице Декабристов. Внимательный горожанин заметил то, на что не обратит внимания турист.     

«Ни Мариинского-2, ни итальянского консульства туристы в этом направлении не найдут. Стрелки указывают на стадион института им. Лесгафта. Видимо, пять стрелок в одном направлении было не смонтировать, и установщики решили внести разнообразие», – пишет петербуржец.

Действительно, если проанализировать фото читателя и карту, можно сделать вывод, что, указатель отнесли на пару-тройку кварталов мимо. Он должен был стоять не у концертного зала Мариинского театра, как сейчас, а где-то в районе улицы Глинки. Ну и смотреть стрелки в одну сторону не могут: все-таки Мариинка-2 и генконсульство Италии находятся по разные стороны от улицы Глинки. 

читатель "Фонтанки" Денис

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Напомним, сегодня утром «Фонтанка» показала, как Приморский проспект украсили к мундиалю перевёрнутыми растяжками с надписью «welcome». Было и много ляпов с информационными щитами, на которые город потратил 13 млн бюджетных денег. 


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