Петербургские канатоходцы вернулись на Крюков канал

Курсировавших по стропе между берегами Крюкова канала молодых людей увидели петербуржцы в ночь на 3 июня. Двое канатоходцев упражнялись в умении сохранять равновесие. Страховкой им служило только собственное бесстрашие.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, вышагивающих над водой Крюкова канала канатоходцев заприметили около трёх ночи. Двое парней передвигались по натянутой между берегов строительной стропе.

Страховку в ночных сумерках очевидец не разглядел, но предположил, что ребята опытные. Один из них специально раскачивал канат для зрелищности.

В заснятом видео распознаются участники группы Go SlackLine Team. О них «Фонтанка» рассказывала в 2016 году. Тогда ребята сорвали овации своим выступлением на Крюковом канале, а видео с их трюками прославилось в Интернете.