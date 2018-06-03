Очевидцы: в Юнтоловке массово гибнет рыба

Мёртвую рыбу прибило к берегу реки в Приморском районе Петербурга. О катаклизме в Юнтоловке горожане сообщили в социальных сетях 3 июня.

«Сдохло всё, начиная от мальков и заканчивая здоровенными щуками», — написали очевидцы. Мор произошёл из-за выброса ядовитых веществ, считают горожане.

В комитете по природопользованию Смольного «Фонтанке» объяснили, что официальных сбросов в Юнтоловку и её приток не осуществляется, предприятий по соседству там не расположено. С причиной гибели могут установить в Росрыболовстве.

Река Юнтоловка пролегает через одноимённый заказник и впадает в Лахтинский разлив.