В СБУ заявили, что не вербовали журналистку, а сорвали задание «за большие деньги»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила факт беседы с корреспонденткой РИА Новости Ириной Высокович, однако опровергла информацию о попытке ее завербовать.

«Никто ее не вербовал — с ней было проведено собеседование, в результате которого выяснилось, что она ехала сюда не с журналистской, а с пропагандистской целью. За это она получила большую сумму денег», — говорится в сообщении СБУ, которое 3 июня цитирует «Газета.ру».

По версии спецслужбы, журналистка начала обвинять СБУ в попытке вербовки, поскольку не смогла выполнить свое «задание».

«Потому что ей не удалось выполнить «задание», ее просто сопровождали домой, поэтому она сейчас и обвиняет [СБУ]», — заверили в украинском ведомстве.

Ранее МИД России призвал международное сообщество отреагировать на попытку СБУ завербовать Высокович.

Сама журналистка рассказывала, что сотрудники спецслужбы вынудили ее подписать бумагу о готовности сотрудничать.