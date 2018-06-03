Спасатели тушат лесной пожар в выборгском парке «Монрепо»

Огонь охватил территорию парка «Монрепо» в Выборге днем 3 июня. О возгорании очевидцы сообщили в социальных сетях. До приезда расчётов с пламенем воевали вручную с помощью вёдер с водой.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе областного ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 13.47. На место выехали спасатели. Также в ликвидации ЧП задействованы сотрудники «Ленобллеса». Площадь пожара уточняется.

Отметим, что, по словам местных жителей, пожар тушили в парке и вчера – пострадало около трех гектаров леса. Сегодня возникли новые очаги возгорания.