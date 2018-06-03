Спасатели тушат лесной пожар в выборгском парке «Монрепо»
Огонь охватил территорию парка «Монрепо» в Выборге днем 3 июня. О возгорании очевидцы сообщили в социальных сетях. До приезда расчётов с пламенем воевали вручную с помощью вёдер с водой.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе областного ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 13.47. На место выехали спасатели. Также в ликвидации ЧП задействованы сотрудники «Ленобллеса». Площадь пожара уточняется.
Отметим, что, по словам местных жителей, пожар тушили в парке и вчера – пострадало около трех гектаров леса. Сегодня возникли новые очаги возгорания.
Справка:
Монрепо (фр. Mon Repos — «мой покой», «моё отдохновение») — скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива, в северной части города Выборга.
Расцвет Монрепо связан с именем президента Санкт-Петербургской Академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году. После ухода в 1803 году в отставку всецело предался украшению и воспеванию в стихах любимого поместья. По проекту его друга, итальянского архитектора Жозефа Мартинелли, строится деревянный усадебный дом в стиле классицизма (1798—1804 годы), библиотечный флигель (1804 год) и другие помещения.
В данный момент запущенный парк находится на реставрации, но проект вызывает тревогу у градозащитников: они протестуют против тотальной вырубки деревьев.