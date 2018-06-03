Шестеро зенитовцев вошли в сборную России на ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав команды для участия в чемпионате мира FIFA-2018. В список вошли 23 футболиста.
Основой для сборной стали два клуба: ЦСКА и «Зенит». Из первого в состав вошли пять игроков, из второго — шесть. Ещё троих взяли из «Спартака».
За Россию на мундиале выступят шесть игроков «Зенита»: вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев, а также нападающий Артем Дзюба. Последний, напомним, на правах аренды переехал до конца текущего года в тульский «Арсенал».
Справка:
Чемпионат мира - 2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.