Шестеро зенитовцев вошли в сборную России на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав команды для участия в чемпионате мира FIFA-2018. В список вошли 23 футболиста.

Основой для сборной стали два клуба: ЦСКА и «Зенит». Из первого в состав вошли пять игроков, из второго — шесть. Ещё троих взяли из «Спартака».

За Россию на мундиале выступят шесть игроков «Зенита»: вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев, а также нападающий Артем Дзюба. Последний, напомним, на правах аренды переехал до конца текущего года в тульский «Арсенал».