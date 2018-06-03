Пожар у Цимбалинского моста локализовали

Спасатели проливают конструкции заброшенного здания в промзоне Невского района Петербурга, где днём 3 июня произошёл пожар.

Как рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС, огонь на кровле 49-го дома по Железнодорожному проспекту удалось локализовать к 13.43. Ранг пожара понижен до первого.

Рядом со зданием хранятся дрова, они и стали причиной возгорания. Затем пламя перекинулось на припаркованный по соседству КАМАЗ, следующей загорелась кровля заброшенного складского помещения.

В ликвидации происшествия задействовали 9 расчётов и 45 человек.

Сильное задымление горожане заметили в районе Цимбалинского путепровода около часу дня. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности.