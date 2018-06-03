СМИ: Британские власти проверяют источники дохода более сотни состоятельных россиян
Информацию о доходах 120-140 граждан, так или иначе связанных с Россией, изучает Национальное агентство по борьбе с преступностью (НАБП) Великобритании.
Об этом 3 июня сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на директора НАБП по экономическими и киберпреступлениям Дональда Туна. Тот рассказал о 120-140 состоятельных гражданах, чьи доходы изучат британские власти. Тун подчеркнул, что агентство не взирало на национальности, но источник The Times в британском правительстве заявил, что «весьма значительная часть» фигурантов расследования — россияне или как-либо связаны с Россией.
«Атака в Солсбери активизировала нашу работу против незаконно полученного богатства,… и по определению увеличился объем работы в отношении коррумпированных или имеющих политический вес россиян», — заявил источник в правительстве.
Справка:
В мае британский парламент призвал правительство страны ужесточить санкции против российских чиновников и бизнесменов, близких к президенту Владимиру Путину. Они отметили, что условия ведения бизнеса в Великобритании остаются благоприятными для россиян даже после отравления Скрипалей.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери в марте. Великобритания обвинили в причастности к отравлению Россию. Атака в Солсбери вызвала дипломатический кризис, в ходе которого в Россию вернулись около 150 дипломатов, высланных из разных стран.
После нападения не Скрипалей премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о проверке системы выдачи виз иностранным инвесторам, под которую попали 700 россиян. В частности, с трудностями при продлении британской визы столкнулся миллиардер Роман Абрамович. Сообщалось, что в конце мая он получил паспорт Израиля.