СМИ: Британские власти проверяют источники дохода более сотни состоятельных россиян

Информацию о доходах 120-140 граждан, так или иначе связанных с Россией, изучает Национальное агентство по борьбе с преступностью (НАБП) Великобритании.

Об этом 3 июня сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на директора НАБП по экономическими и киберпреступлениям Дональда Туна. Тот рассказал о 120-140 состоятельных гражданах, чьи доходы изучат британские власти. Тун подчеркнул, что агентство не взирало на национальности, но источник The Times в британском правительстве заявил, что «весьма значительная часть» фигурантов расследования — россияне или как-либо связаны с Россией.

«Атака в Солсбери активизировала нашу работу против незаконно полученного богатства,… и по определению увеличился объем работы в отношении коррумпированных или имеющих политический вес россиян», — заявил источник в правительстве.