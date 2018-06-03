Все ищут жуликов под прикрытием ГИБДД

В Петербурге идет облава на лже-экипаж ГИБДД, собирающий с водителей взятки. Жулики дерзко чешут на противоходе. ведь в городе собрана максимальная группировка силовиков, и, казалось бы, стоит затаиться.

С 1 июня сотрудники дорожной полиции Петербурга внимательно смотрят на все ведомственные легковые автомашины ГУ МВД. Если они заметят синий номер – «О 22-16 78», – к нему устремятся усиленные наряды. Интрига в том, что в городе объявились мошенники в форме полицейских, на специально раскрашенном «Форде Фокус», представляющиеся настоящими фамилиями инспекторов и умеющие общаться с водителями. «Фонтанка» узнала, что в их салоне еще и мобильная связь глушится. Так что, если попадетесь, – на звонок другу не рассчитывайте.

Идея лежала на поверхности – прячь секрет у всех на виду. В преддверии чемпионата мира по футболу, когда Петербург наводнен полицейскими, прибывшими с других регионов, а со всех районных и подразделений главка сняты сотрудники на обеспечение безопасности, в городе появились мошенники в форме полицейских.

По информации «Фонтанки», только в пятницу, 1 июня в УМВД по Центральному району обратилось пять петербуржцев. Они не знакомы друг с другом, но все написали практически одинаковые заявления. Суть информации незамысловата: водители оказались на «встречке», их остановил экипаж ГИБДД на серебристом «Форде Фокус» с логотипом ДПС, а в процессе беседы в салоне служебной автомашины им было предложено разойтись по-людски – за 15 тысяч рублей. Все согласились.

Заметьте, – это только обратилось пять человек.

«Фонтанка» поняла, откуда родилось запоздалое возмущение нарушителей. Для начала, они заплатили выше рынка. Признаем, что за данное нарушение помимо лишения прав возможен еще и штраф в 5 тысяч. Еще оказалось, что все остановленные имели связи и пробовали позвонить своим знакомым в погонах, чтобы решить вопрос на месте. Но их мобильные телефоны не могли найти соту.

Не секрет, что так называемые «глушилки» до сих пор можно купить на рынке «Юнона».

Фото: "Фонтанка.ру"

Судя по всему, уже после выплат, когда все те же заявители все же связались с влиятельными людьми, им становилось ясно, что 2 батальона УГИБДД давно не существует. А представлялись им сотрудниками именно этого подразделения, что, как известно, отвечал за Невский проспект и был расформирован весной этого года. Как известно «Фонтанке», незнакомцы еще и называли фамилии.

Понятно, что полицейский, фамилией которого один из них представлялся, уже опрошен и ясно, что это не дало понимания картины.

По данным «Фонтанки», 1 июня водителей останавливали на Шпалерной, Вознесенском, а до этого прохвосты были замечены в Петродворце и Ломоносове.

Нехитрая проверка установила, что номера «О 22-16 78» принадлежат совсем другой служебной автомашине «Шевроле Круз», на которой работают сотрудники 3 батальона УГИБДД на КАД. Также, идущие по следу уверены, что у жуликов припасена радиостанция, и они слышат переговоры по каналам районных отделов ГИБДД. Подчеркнем: эти каналы, в отличие от машин ГИБДД сопровождения – не зашифрованы.

Ввиду того, что, по словам потерпевших, говорят неизвестные на профессиональном языке дорожных полицейских, то внутри системы шутят: «Так это же наши – сокращенные».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»