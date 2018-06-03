Все ищут жуликов под прикрытием ГИБДД
С 1 июня сотрудники дорожной полиции Петербурга внимательно смотрят на все ведомственные легковые автомашины ГУ МВД. Если они заметят синий номер – «О 22-16 78», – к нему устремятся усиленные наряды. Интрига в том, что в городе объявились мошенники в форме полицейских, на специально раскрашенном «Форде Фокус», представляющиеся настоящими фамилиями инспекторов и умеющие общаться с водителями. «Фонтанка» узнала, что в их салоне еще и мобильная связь глушится. Так что, если попадетесь, – на звонок другу не рассчитывайте.
Идея лежала на поверхности – прячь секрет у всех на виду. В преддверии чемпионата мира по футболу, когда Петербург наводнен полицейскими, прибывшими с других регионов, а со всех районных и подразделений главка сняты сотрудники на обеспечение безопасности, в городе появились мошенники в форме полицейских.
По информации «Фонтанки», только в пятницу, 1 июня в УМВД по Центральному району обратилось пять петербуржцев. Они не знакомы друг с другом, но все написали практически одинаковые заявления. Суть информации незамысловата: водители оказались на «встречке», их остановил экипаж ГИБДД на серебристом «Форде Фокус» с логотипом ДПС, а в процессе беседы в салоне служебной автомашины им было предложено разойтись по-людски – за 15 тысяч рублей. Все согласились.
Заметьте, – это только обратилось пять человек.
«Фонтанка» поняла, откуда родилось запоздалое возмущение нарушителей. Для начала, они заплатили выше рынка. Признаем, что за данное нарушение помимо лишения прав возможен еще и штраф в 5 тысяч. Еще оказалось, что все остановленные имели связи и пробовали позвонить своим знакомым в погонах, чтобы решить вопрос на месте. Но их мобильные телефоны не могли найти соту.
Не секрет, что так называемые «глушилки» до сих пор можно купить на рынке «Юнона».
Судя по всему, уже после выплат, когда все те же заявители все же связались с влиятельными людьми, им становилось ясно, что 2 батальона УГИБДД давно не существует. А представлялись им сотрудниками именно этого подразделения, что, как известно, отвечал за Невский проспект и был расформирован весной этого года. Как известно «Фонтанке», незнакомцы еще и называли фамилии.
Понятно, что полицейский, фамилией которого один из них представлялся, уже опрошен и ясно, что это не дало понимания картины.
По данным «Фонтанки», 1 июня водителей останавливали на Шпалерной, Вознесенском, а до этого прохвосты были замечены в Петродворце и Ломоносове.
Нехитрая проверка установила, что номера «О 22-16 78» принадлежат совсем другой служебной автомашине «Шевроле Круз», на которой работают сотрудники 3 батальона УГИБДД на КАД. Также, идущие по следу уверены, что у жуликов припасена радиостанция, и они слышат переговоры по каналам районных отделов ГИБДД. Подчеркнем: эти каналы, в отличие от машин ГИБДД сопровождения – не зашифрованы.
Ввиду того, что, по словам потерпевших, говорят неизвестные на профессиональном языке дорожных полицейских, то внутри системы шутят: «Так это же наши – сокращенные».
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»