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03.06.2018 15:00

Петербуржцы собирают нарушения желтого «Хаммера»

Американский внедорожник жёлтого цвета снова отличился дерзким поведением. На этот раз «Хаммер», правда, не вступал в физический контакт с другими автомобилями, а «ограничился» будничным игнорированием правил дорожного движения. 

Видео было снято 2 июня и размещено в соцсетях. Действие происходит на Петербургском шоссе в Пушкине. На ролике видно, как жёлтый «Хаммер» на красный свет выворачивает из крайнего левого ряда направо, дважды нарушая тем самым ПДД.

 

Помните историю про желтый "Хаммер" помощника депутата Пушкинского района? Он намеренно протаранил другой автомобиль около 407 школы (видео есть в нашей ленте ниже⬇️) Один из наших подписчиков прислал  нам  запись грубого нарушения  ПДД  этим же автомобилем на Петербургском шоссе в Пушкине. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Наш тег #пригородыпетербурга или просто отмечайте нас на фото👍 #пушкин #tsarskoeselo #царскоесело #павловск #pavlovsk #pushkin

Публикация от Пушкин (Царское Село) (@pushkin.online)

Широкую известность агрессивный внедорожник получил после того, как на глазах у детей пытался раздавить легковушку, загородившую ему проезд. Красок к происшествию добавила биография водителя. Рулит «Хаммером» 55-летний Игорь Смирнов, который любит представляться депутатом, но таковым не является. «Фонтанка» изучила прошлое автомобилиста и нашла в нем кражи, хулиганство и побои. Но за 25 лет криминальных приключений мужчина ни разу не оказался в местах лишения свободы, несмотря на регулярные визиты к следователю и в суд. На сегодняшний день  он юридически несудимый гражданин России.


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