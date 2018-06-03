Петербуржцы собирают нарушения желтого «Хаммера»

Американский внедорожник жёлтого цвета снова отличился дерзким поведением. На этот раз «Хаммер», правда, не вступал в физический контакт с другими автомобилями, а «ограничился» будничным игнорированием правил дорожного движения.

Видео было снято 2 июня и размещено в соцсетях. Действие происходит на Петербургском шоссе в Пушкине. На ролике видно, как жёлтый «Хаммер» на красный свет выворачивает из крайнего левого ряда направо, дважды нарушая тем самым ПДД.

Широкую известность агрессивный внедорожник получил после того, как на глазах у детей пытался раздавить легковушку, загородившую ему проезд. Красок к происшествию добавила биография водителя. Рулит «Хаммером» 55-летний Игорь Смирнов, который любит представляться депутатом, но таковым не является. «Фонтанка» изучила прошлое автомобилиста и нашла в нем кражи, хулиганство и побои. Но за 25 лет криминальных приключений мужчина ни разу не оказался в местах лишения свободы, несмотря на регулярные визиты к следователю и в суд. На сегодняшний день он юридически несудимый гражданин России.