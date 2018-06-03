Пожар у Цимбалинского моста тушат по повышенному рангу сложности

Сильное задымление заметили горожане в промзоне Невского района Петербурга рядом с Цимбалинским путепроводом днём 3 июня.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило около часу дня. Спасатели выехали к 49-му дому на Железнодорожном проспекте. Пламя охватило крышу одноэтажного заброшенного здания.

Из-за угрозы распространения огня ранг пожара повысили до второго.

На месте работают шесть расчётов и 30 человек.