Пожар у Цимбалинского моста тушат по повышенному рангу сложности
Сильное задымление заметили горожане в промзоне Невского района Петербурга рядом с Цимбалинским путепроводом днём 3 июня.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило около часу дня. Спасатели выехали к 49-му дому на Железнодорожном проспекте. Пламя охватило крышу одноэтажного заброшенного здания.
Из-за угрозы распространения огня ранг пожара повысили до второго.
На месте работают шесть расчётов и 30 человек.
Справка:
Второй номер сложности присваивается пожару тогда, когда при большой площади горения, нехватке сил и средств, отсутствии водоисточников и других проблемах, запрашиваются дополнительно еще два отделения из соседних районов. Всего на месте пожара работают шесть отделений.