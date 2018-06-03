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03.06.2018 13:50

Российская фармкомпания впервые по суду получила патент на аналог лекарства из США

Российская фармкомпания впервые получила «принудительную лицензию» на продажу дженерика – аналога импортного препарата. Теперь она сможет пользоваться патентом американского производителя Celgene, постановили в суде. Спорное лекарство применяют для лечения проказы, туберкулеза, СПИДа и множественной миеломы.

Как сообщает 3 июня РБК, арбитражный суд Москвы удовлетворил требование фирмы «Натива» о выдаче ей лицензии на пользование патентом Celgene в связи с наличием зависимого изобретения. Речь идет о препарате леналидомид. Это противоопухолевый иммуномодулятор, применяемый в лечении проказы, туберкулеза, СПИДа и множественной миеломы. В российском Госреестре лекарственных средств «Леналидомид-натив» был зарегистрирован в августе 2016 года.

В марте 2017-го обладающая патентом на это лекарство компания Celgene подала в арбитраж иск к «Нативе» с требованием запретить ей производить и продавать свой леналидомид. «Натива» и ее совладелец Олег Михайлов, в свою очередь, ответили встречным иском. Они попросили суд разрешить «Нативе» принудительно лицензировать этот препарат. Российский леналидомид значительно дешевле американского оригинала.

Теперь за использование патента «Натива», как подчеркнули в компании, будет перечислять лицензионные платежи. Это первое судебное решение о выдаче лицензии в связи с наличием зависимого изобретения, несмотря на то что такая норма давно введена в Гражданский кодекс. 

Игроки фарминдустрии уверены, что решение суда будет иметь большие последствия. Как говорят в ФАС России, правообладатели нередко злоупотребляют своим положением, и это в огромной степени препятствует развитию производства и поставкам социально значимых лекарств в России. Теперь российский суд встал на сторону отечественных производителей, а, значит, и пациентов. 


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01.06.2018 15:00
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18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
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