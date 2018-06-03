В МИД России возмутились попыткой СБУ завербовать корреспондентку РИА Новости

МИД России призвал международное сообщество «должным образом» отреагировать на попытку Службы безопасности Украины завербовать литовского корреспондента РИА Новости Ирину Высокович.

«Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — заявили в ведомстве 3 июня.

В МИДе также потребовали немедленно освободить главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Ранее корреспондент РИА Новости Ирина Высокович заявила, что её пытались завербовать сотрудники СБУ. Это произошло в Херсоне, куда она приехала на процесс против обвиненного в госизмене Кирилла Вышинского. Люди в штатском якобы вывезли Высокович в административное здание, где принудили подписать документ о готовности сотрудничать со спецслужбами Украины.