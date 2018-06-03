В МИД России возмутились попыткой СБУ завербовать корреспондентку РИА Новости
МИД России призвал международное сообщество «должным образом» отреагировать на попытку Службы безопасности Украины завербовать литовского корреспондента РИА Новости Ирину Высокович.
«Этот инцидент — очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила своё существование. Прямое давление, угрозы, провокации спецслужб, физическая расправа и политические судилища — таковы форматы взаимодействия украинского режима с журналистским сообществом», — заявили в ведомстве 3 июня.
В МИДе также потребовали немедленно освободить главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.
Ранее корреспондент РИА Новости Ирина Высокович заявила, что её пытались завербовать сотрудники СБУ. Это произошло в Херсоне, куда она приехала на процесс против обвиненного в госизмене Кирилла Вышинского. Люди в штатском якобы вывезли Высокович в административное здание, где принудили подписать документ о готовности сотрудничать со спецслужбами Украины.
Справка:
Главред РИА Новости — Украина Кирилл Вышинский был задержан 15 мая. СБУ обвинила журналиста, имеющего гражданство Украины и России, в подрывной деятельности против Украины и государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вышинский отрицает обвинения в своей адрес.
В конце мая СБУ объявила о раскрытии покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, убийство которого якобы заказали российские спецслужбы. СБУ и Генпрокуратура утверждают, что в результате инсценировки его гибели получили список имен нескольких десятков человек, которых якобы также хотят убить заказчики преступления. Утверждается, что это преимущественно журналисты.