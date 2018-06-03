В небе над Ленобластью заметили гало

Оптическое явление гало заметили 3 июня в Приозерском и Всеволожском районах Ленинградской области. Солнце в обрамлении светящегося кольца сфотографировала и прислала в редакцию читательница «Фонтанки» Мария.

«Поднимите глаза на солнце. Эффект гало наблюдается в Приозерском районе Ленинградской области», – отметила автор снимков.

Есть в редакционной почте и фото из Всеволожского района.

Отметим, что чаще всего гало возникает зимой, в ясный морозный день. Но и летом петербуржцам иногда удается запечатлеть этот феномен.