В Пушкине нашли труп мужчины со строительной пеной во рту и глазах
Изуродованные останки мужчины обнаружили горожане в Пушкине. На лице жертвы видны следы пыток.
Как стало известно «Фонтанке», утром 2 июня прохожие обратили внимание на обездвиженного мужчину в кустах за 71-м домом на улице Ленинградской. На место вызвали полицию, правоохранительные органы констатировали смерть горожанина. Личность его пока не установлена, на вид ему около 60 лет.
У погибшего отсутствуют глазные яблоки, глазницы и рот залиты, предположительно, строительной пеной.