Сын Рогозина назвал решаемой задачей возобновление производства «Русланов» в РФ

России по силам возобновить производство сверхтяжелых самолетов Ан-124 «Руслан», это сложная, но решаемая задача. Об этом заявил вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Комментарий Рогозина, который является сыном бывшего вице-премьера и нынешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, 3 июня приводит РБК.

«Самолеты сверхтяжелого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всем мире. Две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — сказал Рогозин.

Ранее командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в эфире «Эха Москвы» заявил, что Россия рассматривает возобновление производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

«Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет, но вопрос не снят», — сказал Бенедиктов.

По его словам, у Ан-124 нет аналогов, он уникален тем, что у него есть два грузовых люка, которые позволяют оперативно загружать на «Руслан» технику и другие грузы.

При этом Бенедиктов пояснил, что самолет не является украинским, он производился в кооперации.

«Все работали над созданием этого самолета. Все системы, которые в нем успешно эксплуатируются многие десятилетия, — это разработка общего потенциала авиапрома Советского Союза», — сказал генерал.