Сын Рогозина назвал решаемой задачей возобновление производства «Русланов» в РФ
России по силам возобновить производство сверхтяжелых самолетов Ан-124 «Руслан», это сложная, но решаемая задача. Об этом заявил вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
Комментарий Рогозина, который является сыном бывшего вице-премьера и нынешнего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, 3 июня приводит РБК.
«Самолеты сверхтяжелого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всем мире. Две трети всех «Русланов» были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности. Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей», — сказал Рогозин.
Ранее командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в эфире «Эха Москвы» заявил, что Россия рассматривает возобновление производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан».
«Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет, но вопрос не снят», — сказал Бенедиктов.
По его словам, у Ан-124 нет аналогов, он уникален тем, что у него есть два грузовых люка, которые позволяют оперативно загружать на «Руслан» технику и другие грузы.
При этом Бенедиктов пояснил, что самолет не является украинским, он производился в кооперации.
«Все работали над созданием этого самолета. Все системы, которые в нем успешно эксплуатируются многие десятилетия, — это разработка общего потенциала авиапрома Советского Союза», — сказал генерал.
Справка:
В апреле текущего года группа компаний «Волга-Днепр» (головной офис в Москве) уведомила западных партнеров, что с 1 января 2019 года не будет оказывать блоку НАТО услуги по негабаритным авиаперевозкам на транспортных самолетах Ан-124-100 «Руслан».
Такое решение принято из-за санкций Запада против российского бизнеса. Группа компаний, которая специализируется на чартерных и регулярных воздушных перевозках, техническом обслуживании воздушных судов, сосредоточится на гражданских перевозках. В результате у европейцев (в частности, у Франции), вырастет стоимость военных операций за рубежом. Возникнут трудности и с логистикой.