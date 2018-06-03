Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании дочери

Еще
15:24 03.06.2018
Пришлите свою новость!
15:16
Пожар у Цимбалинского моста локализовали
15:09
СМИ: Британские власти проверяют источники дохода более сотни состоятельных россиян
15:00
Петербуржцы собирают нарушения желтого «Хаммера»
13:57
Пожар у Цимбалинского моста тушат по повышенному рангу сложности
13:50
Российская фармкомпания впервые по суду получила патент на аналог лекарства из США
13:45
В МИД России возмутились попыткой СБУ завербовать корреспондентку РИА Новости
13:39
В небе над Ленобластью заметили гало
12:34
Сын Рогозина назвал решаемой задачей возобновление производства «Русланов» в РФ
12:08
В Петербурге ищут телефонного террориста, угрожавшего Путину, Смольному и полиции Центрального района
11:58
Под Яхтенным мостом нашли утопленника
11:31
У Петропавловки ребенка сбили на пешеходном переходе
11:07
Приморский проспект украсили к мундиалю перевёрнутыми растяжками
10:42
В Дагестане ликвидирован боевик
10:22
Украинский штурмовик пролетел на высоте 10 м над пляжем на Азовском море
10:05
Асад заявил о желании встретиться с лидером Северной Кореи
01:26
Оззи Озборн попрощается с Петербургом
00:30
Велосипедисты покорили ЗСД
02/06
Названы дата и время прощания с режиссером Юрием Томошевским
02/06
Очевидцы: Брошенная сигарета вызвал пожар в многоэтажке на Льва Мациевича
02/06
Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега
02/06
В Петербурге спустя месяц участника первомайского шествия с флагами отправили в спецприёмник на 10 суток
02/06
Корреспондент РИА Новости заявила о попытке СБУ завербовать ее
02/06
Старт фестиваля ЗСД
02/06
В Петербурге арестованы предполагаемые душители таксистов
02/06
Комстрой: Работы в детсаду, где обрушилась лестница, вели без уведомления заказчика
02/06
Режиссера Местецкого задержали в Москве на акции в защиту Сенцова
02/06
СМИ: ЦБ Кипра потребовал от банков закрыть счета офшорных компаний
02/06
В Петербурге появится музей Стругацких
02/06
Полиция задержала активистов с флагом Украины у Петроградского районного суда
02/06
В Госдуме заявили о трех летчиках, без вести пропавших в Афганистане в 1987 году
02/06
Гидрогелевые шарики отправили в больницу 15 детсадовцев в Тольятти
02/06
«Мазда» и «Тойота» не поделили дорогу в Зеленогорске, пострадали четверо
02/06
Мария Шарапова разгромила шестую ракетку мира на «Ролан Гаррос»
02/06
Тысячи рижан вышли на улицу, борясь за право учиться на русском языке
02/06
Лукашенко заявил о нагнетании силового противостояния у границ Белоруссии
02/06
Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта для беспилотников
02/06
Экранный Шерлок Холмс спас курьера от хулиганов за углом Бейкер-стрит
02/06
Козак: Снижение топливных акцизов не вызовет дыры в бюджете
02/06
Каталония вышла из-под прямого управления Мадрида
02/06
СК: В Москве задержан предполагаемый убийца друга Деда Хасана
02/06
«Dva vodka spasiba»: Бельгийцы записали клип к ЧМ в России
02/06
Ганапольского и Киселева вызвали в СБУ после покушения на Бабченко
02/06
В тайнике на Загородном нашли обрез винтовки Мосина
02/06
Все - на ЗСД фест
02/06
«Новокрестовскую» и «Беговую» открыли
02/06
«Новокрестовская» и «Беговая» закрыты из-за постороннего предмета на путях
02/06
Посторонний предмет остановил поезда от «Приморской» до «Беговой»
02/06
На КАД закроют съезды: сначала на Волхонское, а потом к «Рыбацкому» и «Пролетарской»
02/06
СМИ сообщили о задержании возможного убийцы Деда Хасана
02/06
Кремль, Ростральные колонны и Родина-мать: FIFA показала заставку ЧМ-2018
02/06
Выезд на встречку на Мебельной привёл к мощному лобовому удару. Ранены четверо
02/06
Найденные под Петербургом расчлененные останки пролили свет на дележку наследства братьями
02/06
В Понтонном накрыли цех по производству "левых" сигарет
02/06
Президент Сербии: Признание Крыма - выстрел себе в ногу
02/06
ЛСР не причастна к строительству школы на юге Петербурга, где обрушилась лестница
02/06
В Купчино тушили полыхавшее здание
02/06
«Пилот», «Ва-Банкъ» и Billy's Band споют песни Высоцкого на Дворцовой
02/06
Эксперты «Одноклассников» и «МегаФона» бесплатно научат защите от манипуляций данными
02/06
В Петербург привезли японского «Слона»
02/06
В Музее стрит-арта смешают техно и визуальные искусства
02/06
На юге Петербурга в строящемся здании школы произошло обрушение, погиб рабочий
02/06
Жильцам дома на Народной разрешили вернуться в свои квартиры
01/06
Дуров: Apple больше не блокирует Telegram
01/06
Путин похвастался лимузином перед наследным принцем Абу-Даби и Кадыровым
01/06
«Они плюнули мне в душу»: протестующие в Грузии требуют отставки правительства
01/06
В Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих
01/06
Протесты против фан-зоны ЧМ-2018 у МГУ обернулись уголовным делом
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
03.06.2018 12:23

Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании дочери

Отчим принудил школьницу к сексуальным отношениям в Калининском районе Петербурга. Мать рассказала о произошедшем только спустя три года. 

Как стало известно «Фонтанке» 3 июня, накануне в полицию с заявлением на собственного мужа обратилась 43-летняя сотрудница детского сада. Она рассказала, что супруг надругался над её дочерью 2001 года рождения. Мужчина является для школьницы отчимом. Преступление в отношении падчерицы он совершил три года назад, когда девочке было 14 лет.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Пожар у Цимбалинского моста локализовали
Петербуржцы собирают нарушения желтого «Хаммера»
Пожар у Цимбалинского моста тушат по повышенному рангу сложности
В Пушкине нашли труп мужчины со строительной пеной во рту и глазах
Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании дочери
В Петербурге ищут телефонного террориста, угрожавшего Путину, Смольному и полиции Центрального района
Под Яхтенным мостом нашли утопленника
У Петропавловки ребенка сбили на пешеходном переходе
В Дагестане ликвидирован боевик
Очевидцы: Брошенная сигарета вызвал пожар в многоэтажке на Льва Мациевича
«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»
За «Графом Монте-Кристо» пришли из полиции
Колесо судьбы
Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
Киевские журналисты об убийстве Бабченко: Наша задача - не дать потеряться важной информации
Война вернулась за Бабченко
Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»
Как долговые ямы превращаются в реальные
Как СОБР Росгвардии поймал гранату влюбленного, но невменяемого петербуржца
Дегустатора могли закопать за обнал
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Велосипедисты покорили ЗСД

Быстрее всех по ЗСД: стали известны победители забега

Старт фестиваля ЗСД

Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.