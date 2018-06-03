Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании дочери

Отчим принудил школьницу к сексуальным отношениям в Калининском районе Петербурга. Мать рассказала о произошедшем только спустя три года.

Как стало известно «Фонтанке» 3 июня, накануне в полицию с заявлением на собственного мужа обратилась 43-летняя сотрудница детского сада. Она рассказала, что супруг надругался над её дочерью 2001 года рождения. Мужчина является для школьницы отчимом. Преступление в отношении падчерицы он совершил три года назад, когда девочке было 14 лет.