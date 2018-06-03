В Петербурге ищут телефонного террориста, угрожавшего Путину, Смольному и полиции Центрального района

Бомбы искали в Смольном и в управлении МВД по Центральному району Петербурга. Взрывчатых веществ не нашли, как и того, кто о них рассказал.

Как стало известно «Фонтанке» 3 июня, накануне около восьми вечера на номер «112» поступил звонок. Мужской голос вежливо назвал свою фамилию – Кузнецов – и отрекомендовал себя как террориста. В подтверждение этих слов он намекнул о грозящей президенту Путину опасности и похвастался приготовленной бомбой. По его словам, взрыв произойдёт «по всей стране», и, в частности, в Смольном. Оперативные службы осмотрели здание правительства Петербурга, но взрывчатки там не нашли.

После полуночи голос все того же Кузнецова услышал в трубке сотрудник дежурной части УМВД России по Центральному району. «Минер» объявил о взрыве, который якобы прогремит через полчаса. Обследование помещений показало, что и это сообщение является ложным.

Сейчас неведомого Кузнецова ищет полиция, чтобы остановить его.