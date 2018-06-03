Под Яхтенным мостом нашли утопленника

Двое петербуржцев утонули накануне в водоемах города и области.

Как стало известно «Фонтанке», около четырех вечера 2 июня в полицию обратился капитан теплохода «Нева-5». Он сообщил, что во время рейса по Средней Невке увидел тело человека за бортом. Прибывшие на место спасатели нашли под Яхтенным мостом и извлекли на берег неизвестного лет 30 на вид. Документов у утонувшего при себе не было. Устанавливать личность придется по приметам: темноволосый мужчина среднего роста был в синей рубашке в белый горошек и черных брюках. Обуви на нем не оказалось.

Еще один несчастный случай произошел вчера во Всеволожском районе. Там на песчаном карьере в садоводстве «Северная Самарка» отдыхала компания петербуржцев. Пока остальные жарили шашлыки, их 24-летний приятель решил поплавать. Купание продлилось не больше трех минут: спутники заметили, что их друг уходит под воду. Какое-то время молодые люди ныряли в поисках утонувшего, но эти усилия не увенчались успехом. Тогда возлюбленная погибшего начала звонить в полицию, МЧС и медикам.