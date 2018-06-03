У Петропавловки ребенка сбили на пешеходном переходе

Ребенка сбила на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга иномарка.

Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло в десятом часу вечера 2 июня. На выходе из Петропавловской крепости «Фольксваген» сбил мальчика пяти лет. Иномарка совершила наезд на ребенка, когда он переходил Кронверкскую набережную по пешеходному переходу.

С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами ребенка доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.