Приморский проспект украсили к мундиалю перевёрнутыми растяжками
Трудночитаемая надпись «welcome» приветствует гостей чемпионата мира по футболу на Приморском проспекте Петербурга. Известное «добро пожаловать» оказалось перевёрнуто задом наперёд.
Своеобразную подготовку к мундиалю подметил читатель «Фонтанки» Вячеслав. По его словам, неправильно разместили растяжки на Приморском проспекте в районе домов 55-61.
«Они повешены наоборот. И при движении на них (а там одностороннее движение) мы видим заднюю часть растяжки, и текст, соответственно, нечитаем», — написал он.
Ранее «Фонтанка» писала о нечитаемых картах и указателях с ошибками, которые появились в Петербурге в преддверии мундиаля. При этом на информационные стенды в городе израсходовали более 13 млн рублей. Миллионные траты бюджетных денег стали поводом для насмешек из-за многочисленных ошибок и абсурдной логистики. Но в Смольном обещали всё исправить.
Справка:
Чемпионат мира - 2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.