Приморский проспект украсили к мундиалю перевёрнутыми растяжками

Трудночитаемая надпись «welcome» приветствует гостей чемпионата мира по футболу на Приморском проспекте Петербурга. Известное «добро пожаловать» оказалось перевёрнуто задом наперёд.

Своеобразную подготовку к мундиалю подметил читатель «Фонтанки» Вячеслав. По его словам, неправильно разместили растяжки на Приморском проспекте в районе домов 55-61.

«Они повешены наоборот. И при движении на них (а там одностороннее движение) мы видим заднюю часть растяжки, и текст, соответственно, нечитаем», — написал он.

Ранее «Фонтанка» писала о нечитаемых картах и указателях с ошибками, которые появились в Петербурге в преддверии мундиаля. При этом на информационные стенды в городе израсходовали более 13 млн рублей. Миллионные траты бюджетных денег стали поводом для насмешек из-за многочисленных ошибок и абсурдной логистики. Но в Смольном обещали всё исправить.