В Дагестане ликвидирован боевик

Боевика ликвидировали силовики в Дагестане. До этого в Цумадинском районе республики был введен режим контртеррористической операции.

Как сообщает 3 июня «Коммерсантъ», в пятом часу утра в районе на западе республики, граничащем с Грузией, ввели режим КТО. Там искали боевиков и их пособников. Чуть позже стало известно, что завязался «скоротечный бой», в результате которого уничтожен боевик из местной бандгруппы Шамиля Алиева. У него нашли автомат, патроны и гранату.